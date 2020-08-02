Анатолий ТРУБИН: «Знаю, что Лунин очень много пенальти отбивает»

Вратарь «Шахтера» – о доверии тренера и других украинских голкиперах

  • 02.08.2020 09:35
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Анатолий ТРУБИН: «Знаю, что Лунин очень много пенальти отбивает»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о доверии Луиша Каштру и капитанской повязке.
 
— Анатолий, после того как «Шахтер» стал чемпионом, вы чаще выходили на поле. Команде в этом статусе игралось легче?
— Я считаю, что это никак не влияло на игру, потому что мы команда «Шахтер» и должны показывать свою лучшую игру, показывать, что мы команда номер один в Украине, независимо от того, чемпионы мы или нет. Не важно было, сколько у нас очков.
 
— В игре с «Колосом» вы были капитаном. Готовы были к такой ответственности?
— Да, ответственности было больше. Хотя мне и 18 лет, повязка не давила на меня, не было какого-то переживания или волнения. Был уверен в своей команде. Знал, что будем хорошо играть и получим три очка.
 
— Капитаном вас назначил именно Каштру? Как партнеры отреагировали?
— Я об этом узнал сразу перед матчем против «Колоса» в раздевалке. Именно мне лично Мистер Каштру ничего не говорил. Обсуждать это не было времени. Все были настроены на игру. Уже после матча поздравили ребята.
 
— Каштру говорит какие-то слова наставления перед игрой вратарю?
— Конечно, на установке общекомандные наставления именно в плане игры дает главный тренер. А вратарям дает советы наставник по вратарям.
 
— От Андрея Пятова получаете какие-то советы? Вы прислушиваетесь к нему?
— Конечно. Было бы глупо не прислушиваться к советам такого легендарного вратаря. Он очень хороший человек и всегда мне подсказывает, как нужно правильно действовать. У него огромный опыт. Большое ему спасибо за это.
 
— За игрой Андрея Лунина следите?
— Сами игры не смотрю, но читаю новости о нем и смотрю видео с его участием. Знаю, что он очень много пенальти отбивает. И вообще после его прихода «Овьедо» стал играть намного лучше. Лично с ним не знаком, поэтому много не могу сказать.

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Источник — zbirna.com

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