Анатолий ТРУБИН: «Знаю, что Лунин очень много пенальти отбивает»

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о доверии Луиша Каштру и капитанской повязке.



— Анатолий, после того как «Шахтер» стал чемпионом, вы чаще выходили на поле. Команде в этом статусе игралось легче?

— Я считаю, что это никак не влияло на игру, потому что мы команда «Шахтер» и должны показывать свою лучшую игру, показывать, что мы команда номер один в Украине, независимо от того, чемпионы мы или нет. Не важно было, сколько у нас очков.



— В игре с «Колосом» вы были капитаном. Готовы были к такой ответственности?

— Да, ответственности было больше. Хотя мне и 18 лет, повязка не давила на меня, не было какого-то переживания или волнения. Был уверен в своей команде. Знал, что будем хорошо играть и получим три очка.



— Капитаном вас назначил именно Каштру? Как партнеры отреагировали?

— Я об этом узнал сразу перед матчем против «Колоса» в раздевалке. Именно мне лично Мистер Каштру ничего не говорил. Обсуждать это не было времени. Все были настроены на игру. Уже после матча поздравили ребята.



— Каштру говорит какие-то слова наставления перед игрой вратарю?

— Конечно, на установке общекомандные наставления именно в плане игры дает главный тренер. А вратарям дает советы наставник по вратарям.



— От Андрея Пятова получаете какие-то советы? Вы прислушиваетесь к нему?

— Конечно. Было бы глупо не прислушиваться к советам такого легендарного вратаря. Он очень хороший человек и всегда мне подсказывает, как нужно правильно действовать. У него огромный опыт. Большое ему спасибо за это.



— За игрой Андрея Лунина следите?

— Сами игры не смотрю, но читаю новости о нем и смотрю видео с его участием. Знаю, что он очень много пенальти отбивает. И вообще после его прихода «Овьедо» стал играть намного лучше. Лично с ним не знаком, поэтому много не могу сказать.

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