ФОТО. Как Марта Костюк выиграла первый матч после возобновления сезона

Украинская теннисистка Марта Костюк (№141 WTA) уверенно стартовала в квалификации турнира международной серии в Палермо.
В первом раунде квалификации украинка обыграла чилийку Даниэлу Сегель (№219 WTA) в двух сетах – 6:1, 6:2.
Отметим, что матч завершился после полуночи.
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Источник — Twitter
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