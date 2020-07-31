ФОТО. Завацкая сменила образ и побывала в Киеве

Катарина как всегда очаровательна

  • 31.07.2020 10:19
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ФОТО. Завацкая сменила образ и побывала в Киеве
© Инстаграм Катарины Завацкой

Украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала несколько новых фото в своем инстаграме.

20-летняя спортсменка сейчас находится в Киеве и вчера побывала в Киеве.

ВИДЕО. Не шутите со мной. Завацкая расстреляла мишени из пистолета

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you @natalka_silman for the perfect make up☺️

Публикация от Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guess the city where I am?:)

Публикация от Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_)

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Источник — Instagram

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