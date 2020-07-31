ФОТО. Завацкая сменила образ и побывала в Киеве

Украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала несколько новых фото в своем инстаграме.
20-летняя спортсменка сейчас находится в Киеве и вчера побывала в Киеве.
ВИДЕО. Не шутите со мной. Завацкая расстреляла мишени из пистолета
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Источник — Instagram
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