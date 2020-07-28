ВИДЕО. Не шутите со мной. Завацкая расстреляла мишени из пистолета

Украинская теннисистка Катарина Завацкая показала, как она умеет стрелять.
20-летняя спортсменка вооружилась пистолетом и расстреляла несколько мишеней.
Напомним, Катарина возобновит сезон на турнире в Праге, который стартует 10 августа.
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Источник — Instagram
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