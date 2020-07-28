ВИДЕО. Не шутите со мной. Завацкая расстреляла мишени из пистолета

Украинская теннисистка умеет обращаться не только с ракеткой

  • 28.07.2020 19:20
  • 1386 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Не шутите со мной. Завацкая расстреляла мишени из пистолета
© Инстаграм Катарины Завацкой

Украинская теннисистка Катарина Завацкая показала, как она умеет стрелять. 

20-летняя спортсменка вооружилась пистолетом и расстреляла несколько мишеней.

Напомним, Катарина возобновит сезон на турнире в Праге, который стартует 10 августа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don’t joke with me ... 🤣🤣🤣

Публикация от Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 28.07.2020 19:25
    -2
    Я бы в...
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