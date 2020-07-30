Роджер ФЕДЕРЕР: «90% игроков рады паузе в соревнованиях»

Швейцарский теннисист – о пропуске сезона

  • 30.07.2020 10:55
  • 238 просмотров
  • 0 комментариев
Роджер ФЕДЕРЕР: «90% игроков рады паузе в соревнованиях»
© ATP. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, перенесший две операции на колене в последние месяцы, рассказал о плюсах и минусах пропуска сезона.

«Когда вы играете в Туре 20 лет, вы счастливы, что у вас выпадает спокойный год.

Невозможно действительно хорошо подготовиться к ОИ в Токио, если до этого было сыграно 20 турниров. Они также очень важны, хотя, возможно, не так важны, как Олимпийские игры, которые имеют другое значение. Но у нас много больших событий. 

Вот почему, честно говоря, подготовка началась всего за 3 месяца. Это зависит от того, на каком покрытии проходят соревнования, хотя хардовые корты в Токио можно считать классикой. Каждый может играть на харде, специально нужно готовиться к грунту и траве. 

У нас так много матчей и соревнований, что всякий раз, когда вы отдыхаете, вы знаете, что в это время побеждает кто-то другой. Вот почему очень сложно сказать: «Я делаю перерыв».

Теперь все вынуждены делать перерыв, и я думаю, что 90% игроков думают: «К счастью, у меня может быть перерыв. Ведь теннис – это постоянный и безостановочный процесс», – сказал Федерер.

Напомним, Федерер собирается вернутся на Australian Open-2021.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis World USA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности