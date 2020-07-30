Роджер ФЕДЕРЕР: «90% игроков рады паузе в соревнованиях»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, перенесший две операции на колене в последние месяцы, рассказал о плюсах и минусах пропуска сезона.

«Когда вы играете в Туре 20 лет, вы счастливы, что у вас выпадает спокойный год.

Невозможно действительно хорошо подготовиться к ОИ в Токио, если до этого было сыграно 20 турниров. Они также очень важны, хотя, возможно, не так важны, как Олимпийские игры, которые имеют другое значение. Но у нас много больших событий.

Вот почему, честно говоря, подготовка началась всего за 3 месяца. Это зависит от того, на каком покрытии проходят соревнования, хотя хардовые корты в Токио можно считать классикой. Каждый может играть на харде, специально нужно готовиться к грунту и траве.

У нас так много матчей и соревнований, что всякий раз, когда вы отдыхаете, вы знаете, что в это время побеждает кто-то другой. Вот почему очень сложно сказать: «Я делаю перерыв».

Теперь все вынуждены делать перерыв, и я думаю, что 90% игроков думают: «К счастью, у меня может быть перерыв. Ведь теннис – это постоянный и безостановочный процесс», – сказал Федерер.

Напомним, Федерер собирается вернутся на Australian Open-2021.