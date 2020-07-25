Стало известно, когда Федерер вернется на корт

Сейчас Роджер Федерер восстанавливается после операции и уже начал легкие тренировки. О восстановлении легендарного швейцарца рассказал его тренер Зеверин Люти:
«Роджер в порядке. Он хорошо себя чувствует, но это и не удивительно, учитывая, что он всегда настроен оптимистично.
Он уже занимается с физическими нагрузками. Следующий шаг – возобновление тренировок в августе.
Наш план остается прежним. Он вернется на Australian Open-2021, если он состоится. Но мы также рассматриваем участие в одном из турниров перед Мельбурном».
Ранее Федерер намекнул на завершение карьеры.
Источник — RTS
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