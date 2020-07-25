Стало известно, когда Федерер вернется на корт

Сейчас Роджер Федерер восстанавливается после операции и уже начал легкие тренировки. О восстановлении легендарного швейцарца рассказал его тренер Зеверин Люти:

«Роджер в порядке. Он хорошо себя чувствует, но это и не удивительно, учитывая, что он всегда настроен оптимистично.

Он уже занимается с физическими нагрузками. Следующий шаг – возобновление тренировок в августе.

Наш план остается прежним. Он вернется на Australian Open-2021, если он состоится. Но мы также рассматриваем участие в одном из турниров перед Мельбурном».

Ранее Федерер намекнул на завершение карьеры.