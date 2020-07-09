Роджер ФЕДЕРЕР: «Завершение карьеры? Уже скоро»

Легендарный швейцарец понимает, что его карьера близится к концу

  • 09.07.2020 18:14
  • 328 просмотров
  • 2 комментария
Роджер ФЕДЕРЕР: «Завершение карьеры? Уже скоро»
© Australian Open. Роджер Федерер

Роджер Федерер ответил на вопрос о том, когда планирует завершить свою карьеру:

«Этот процесс необратим, все случится уже скоро. Буду очень скучать по теннис. Проще всего было бы закончить прямо сейчас, но нет! Я еще получаю удовольствие от игры».

Ранее Федерер заявил, что планирует выступить на Уимблдоне-2021.

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(3 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.07.2020 19:27
    0
    Еще годика 3 поиграет если будет пропускать грунтовой сезон!!!!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.07.2020 19:03
    +1
    Снимите фильм про него.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.07.2020 19:03
    +1
    Снимите фильм про него.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.07.2020 19:27
    0
    Еще годика 3 поиграет если будет пропускать грунтовой сезон!!!!!!
    Ссылка
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