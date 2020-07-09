Роджер ФЕДЕРЕР: «Завершение карьеры? Уже скоро»

Роджер Федерер ответил на вопрос о том, когда планирует завершить свою карьеру:

«Этот процесс необратим, все случится уже скоро. Буду очень скучать по теннис. Проще всего было бы закончить прямо сейчас, но нет! Я еще получаю удовольствие от игры».

Ранее Федерер заявил, что планирует выступить на Уимблдоне-2021.