Федерер планирует выступить на Уимблдоне-2021

Сейчас Роджер Федерер продолжает восстановление после травмы. В нынешнем сезоне он уже не сыграет.
При этом Федерер заявил, что планирует выступить на Уимблдоне-2021:
«Конечно, мне нравится, что я могу столько времени провести дома. Я не мог себе этого позволить последние 25 лет.
Но я скучаю по Уимблдону и хотел бы сейчас выступать там. Надеюсь сыграть там в следующем году. Это моя главная цель, ради которой я восстанавливаюсь и усердно работаю после 20-недельного перерыва».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — France24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.