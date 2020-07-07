Федерер планирует выступить на Уимблдоне-2021

Сейчас Роджер Федерер продолжает восстановление после травмы. В нынешнем сезоне он уже не сыграет.

При этом Федерер заявил, что планирует выступить на Уимблдоне-2021:

«Конечно, мне нравится, что я могу столько времени провести дома. Я не мог себе этого позволить последние 25 лет.

Но я скучаю по Уимблдону и хотел бы сейчас выступать там. Надеюсь сыграть там в следующем году. Это моя главная цель, ради которой я восстанавливаюсь и усердно работаю после 20-недельного перерыва».