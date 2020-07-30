ФОТО. Свитолина отдыхает у побережья Корсики

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свой летний отдых.
На этот раз 25-летняя украинка побывала у побережья Корсики.
Напомним Свитолина отдыхает на яхте вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом, теннисистом из Франции.
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