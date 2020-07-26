ФОТО. А я на море. Свитолина дразнит новыми снимками с Французской Ривьеры

Украинская теннисистка отлично проводит время

  • 26.07.2020 08:45
  • 528 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. А я на море. Свитолина дразнит новыми снимками с Французской Ривьеры
© Инстаграм Элины Свитолиной

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свой летний отдых.

25-летняя спортсменка порадовала своих подписчиков новыми фотографиями со второго дня, проведенного возле окрестностей Французской Ривьеры.

Напомним Свитолина отдыхает на яхте вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом, теннисистом из Франции.

ВИДЕО. Солнце и море. Свитолина показала, как отдыхает с Монфисом на яхте

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day II. 😈

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Dosik
      Dosik, 26.07.2020 08:48
    -1
    Ну і молодець!
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