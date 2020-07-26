ФОТО. А я на море. Свитолина дразнит новыми снимками с Французской Ривьеры

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свой летний отдых.
25-летняя спортсменка порадовала своих подписчиков новыми фотографиями со второго дня, проведенного возле окрестностей Французской Ривьеры.
Напомним Свитолина отдыхает на яхте вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом, теннисистом из Франции.
ВИДЕО. Солнце и море. Свитолина показала, как отдыхает с Монфисом на яхте
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Источник — Instagram
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