ВИДЕО. Солнце и море. Свитолина показала, как отдыхает с Монфисом на яхте

Украинская теннисистка выложила фотографии и видео из Французской Ривьеры

  • 24.07.2020 23:38
  • 479 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Солнце и море. Свитолина показала, как отдыхает с Монфисом на яхте
© Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина выложила новые фотографии и видео из окрестностей Французской Ривьеры в соцсети Instagram.

Одна из лучших теннисисток мира отдыхает на яхте вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом, теннисистом из Франции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

day I.

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 24.07.2020 23:57
    0
    Прикольно, но как она с укр паспортом туда сейчас смогла попасть?
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 24.07.2020 23:57
    0
    Прикольно, но как она с укр паспортом туда сейчас смогла попасть?
    Ссылка
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