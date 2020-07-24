ВИДЕО. Солнце и море. Свитолина показала, как отдыхает с Монфисом на яхте

Украинская теннисистка Элина Свитолина выложила новые фотографии и видео из окрестностей Французской Ривьеры в соцсети Instagram.
Одна из лучших теннисисток мира отдыхает на яхте вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом, теннисистом из Франции.
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Источник — Instagram
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