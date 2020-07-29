Ястремская назвала главных красавчиков ATP-тура

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, выбрала главных красавчиком ATP-тура.

- Тяжелый вопрос. Димитров, Зверев, Шаповалов. Давайте три оставим.

- Шаповалов – вообще неожиданно.

- Он мне очень хороший друг. Я этих парней оценила не по внешности, а как людей. Они очень классные, – сказала Ястремская.

Ранее сообщалось, что Ястремская заявилась на турнир в Нью-Йорке.