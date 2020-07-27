ФОТО. Свитолина показала, как отдыхает в Италии

Украинская теннисистка набирается сил перед новыми соревнованиями

  • 27.07.2020 20:20
  • 1633 просмотра
  • 10 комментариев
ФОТО. Свитолина показала, как отдыхает в Италии
© Instagram. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась отдыхом на яхте неподалеку от итальянского города Портофино.

«День три», — лаконично прокомментировала Элина свежую подборку фотографий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day III. 💙

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 27.07.2020 21:22
    +1
    да, рано завершила карьеру
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 27.07.2020 21:17
    0
    Александр Шевченко, 27.07.2020 21:06
    Вона живе в Монако и имеет украинский паспорт, какбы, такой же как и я. Так что удивлен, как она смогла оказаться сейчас в ИТалии. Вот Симона Халеп, например снялась с турнира в Палермо, так как у нее есть проблемы с посещением Италии из Румынии, а эта с украинским паспортом по Европе куралесит.
    "имеет украинский паспорт, какбы"- це як?
    " а эта с украинским паспортом по Европе куралесит."- я ж про що й кажу..
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.07.2020 21:13
    -1
    common_sense, 27.07.2020 21:09
    сравнил юг с пальцем. румынский паспорт с британским Свитолиной))
    Когда она успела британский паспорт намунить? Ты думаешь, купил дом в Лондоне или где-то и ты опа, уже с британским паспортом?)) Это все фигня, никто ей паспорт британский не сделает, туда даже футбалерам сложно устроиться, куча гемороя нужно пройти от разрешения на работу, до определенного количества сыгранных матчей за сборную
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 27.07.2020 21:09
    0
    Александр Шевченко, 27.07.2020 21:06
    Вона живе в Монако и имеет украинский паспорт, какбы, такой же как и я. Так что удивлен, как она смогла оказаться сейчас в ИТалии. Вот Симона Халеп, например снялась с турнира в Палермо, так как у нее есть проблемы с посещением Италии из Румынии, а эта с украинским паспортом по Европе куралесит.
    сравнил юг с пальцем. румынский паспорт с британским Свитолиной))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.07.2020 21:06
    -1
    Евгений Давиденко, 27.07.2020 20:50
    Вона там живе,срать вона хотіла на Україну з її жителями-жлобами..
    Вона живе в Монако и имеет украинский паспорт, какбы, такой же как и я. Так что удивлен, как она смогла оказаться сейчас в ИТалии. Вот Симона Халеп, например снялась с турнира в Палермо, так как у нее есть проблемы с посещением Италии из Румынии, а эта с украинским паспортом по Европе куралесит.
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 27.07.2020 20:51
    +2
    Владимир Копяк, 27.07.2020 20:39
    Где же она так напахалась, что почти все время набирантся сил, перед очерндным отдыхом... Вся жизнь в борьбе - перед обедом с голодом, после обеда - со сном...
    Негри спать не дають
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 27.07.2020 20:50
    +3
    Александр Шевченко, 27.07.2020 20:45
    А как ее пустили в Италию? Я тоже хочу, деньги есть, ей там ЗеБил, давай работай, люди хотят в Италю съездить, кофе в Вене попить.
    Вона там живе,срать вона хотіла на Україну з її жителями-жлобами..
    Ссылка
    linesman
      linesman, 27.07.2020 20:49
    0
    Владимир Копяк, 27.07.2020 20:39
    Где же она так напахалась, что почти все время набирантся сил, перед очерндным отдыхом... Вся жизнь в борьбе - перед обедом с голодом, после обеда - со сном...
    А тебе не пох.й? Заработай пару млн. долл. и пизд.уй отдыхать хоть на луну.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.07.2020 20:45
    -2
    А как ее пустили в Италию? Я тоже хочу, деньги есть, ей там ЗеБил, давай работай, люди хотят в Италю съездить, кофе в Вене попить.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 27.07.2020 20:39
    0
    Где же она так напахалась, что почти все время набирантся сил, перед очерндным отдыхом... Вся жизнь в борьбе - перед обедом с голодом, после обеда - со сном...
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 27.07.2020 20:50
    +3
    Александр Шевченко, 27.07.2020 20:45
    А как ее пустили в Италию? Я тоже хочу, деньги есть, ей там ЗеБил, давай работай, люди хотят в Италю съездить, кофе в Вене попить.
    Вона там живе,срать вона хотіла на Україну з її жителями-жлобами..
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 27.07.2020 20:51
    +2
    Владимир Копяк, 27.07.2020 20:39
    Где же она так напахалась, что почти все время набирантся сил, перед очерндным отдыхом... Вся жизнь в борьбе - перед обедом с голодом, после обеда - со сном...
    Негри спать не дають
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 27.07.2020 21:22
    +1
    да, рано завершила карьеру
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 27.07.2020 21:17
    0
    Александр Шевченко, 27.07.2020 21:06
    Вона живе в Монако и имеет украинский паспорт, какбы, такой же как и я. Так что удивлен, как она смогла оказаться сейчас в ИТалии. Вот Симона Халеп, например снялась с турнира в Палермо, так как у нее есть проблемы с посещением Италии из Румынии, а эта с украинским паспортом по Европе куралесит.
    "имеет украинский паспорт, какбы"- це як?
    " а эта с украинским паспортом по Европе куралесит."- я ж про що й кажу..
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 27.07.2020 21:09
    0
    Александр Шевченко, 27.07.2020 21:06
    Вона живе в Монако и имеет украинский паспорт, какбы, такой же как и я. Так что удивлен, как она смогла оказаться сейчас в ИТалии. Вот Симона Халеп, например снялась с турнира в Палермо, так как у нее есть проблемы с посещением Италии из Румынии, а эта с украинским паспортом по Европе куралесит.
    сравнил юг с пальцем. румынский паспорт с британским Свитолиной))
    Ссылка
    linesman
      linesman, 27.07.2020 20:49
    0
    Владимир Копяк, 27.07.2020 20:39
    Где же она так напахалась, что почти все время набирантся сил, перед очерндным отдыхом... Вся жизнь в борьбе - перед обедом с голодом, после обеда - со сном...
    А тебе не пох.й? Заработай пару млн. долл. и пизд.уй отдыхать хоть на луну.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 27.07.2020 20:39
    0
    Где же она так напахалась, что почти все время набирантся сил, перед очерндным отдыхом... Вся жизнь в борьбе - перед обедом с голодом, после обеда - со сном...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности