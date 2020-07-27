ФОТО. Свитолина показала, как отдыхает в Италии

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась отдыхом на яхте неподалеку от итальянского города Портофино.
«День три», — лаконично прокомментировала Элина свежую подборку фотографий.
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Источник — Instagram
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" а эта с украинским паспортом по Европе куралесит."- я ж про що й кажу..
" а эта с украинским паспортом по Европе куралесит."- я ж про що й кажу..
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