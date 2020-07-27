Илья МАРЧЕНКО: «Луческу в Динамо — это такой пиар-ход, чтобы все ох...?»

32-летний украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал информацию об отказе 74-летнего румынского специалиста Мирчи Луческу работать в «Динамо» после подписания контракта с киевским клубом.
«Динамо». Луческу. Это такой пиар-ход был? Чтоб все ох... удивились?», — написал Марченко.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что ему ничего не известно об уходе Луческу из киевского клуба.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.