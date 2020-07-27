Илья МАРЧЕНКО: «Луческу в Динамо — это такой пиар-ход, чтобы все ох...?»

Украинский теннисист поделился мнением о ситуации с румынским тренером киевского клуба

  • 27.07.2020 18:16
  • 1864 просмотра
  • 1 комментарий
Илья МАРЧЕНКО: «Луческу в Динамо — это такой пиар-ход, чтобы все ох...?»
© Open Pau Pyrénées. Илья Марченко

32-летний украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал информацию об отказе 74-летнего румынского специалиста Мирчи Луческу работать в «Динамо» после подписания контракта с киевским клубом.

«Динамо». Луческу. Это такой пиар-ход был? Чтоб все ох... удивились?», — написал Марченко.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что ему ничего не известно об уходе Луческу из киевского клуба.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 27.07.2020 19:02
    +1
    Ну кто кто...Марченко слава Богу высказался )
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 27.07.2020 19:02
    +1
    Ну кто кто...Марченко слава Богу высказался )
    Ссылка
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