ФОТО. Агнешка Радваньска родила первенца

Экс-вторая ракетка мира Агнешка Радваньска впервые стала матерью.
Бывшая польская теннисистка родила сына, об этом сообщил ее супруг Давид Цельт. Мальчика назвали Якубом.
Напомним, в июне своего первенца родила Доминика Цибулкова, его тоже назвали Якубом.
Jakub jest już z nami 👨👩👦@ARadwanska 💞 pic.twitter.com/JK9ATPLMyN— Dawid Celt (@CeltDawid) July 27, 2020
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Источник — Twitter
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