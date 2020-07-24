ФОТО. Привет, Мюнхен! Цуренко начала сезон путешествий

Украинская теннисистка Леся Цуренко передает своим фанатам привет из Германии. На данный момент украинка находится в Мюнхене.
Напомним, Леся может возобновить сезон на соревнованиях в Палермо.
Читайте также: Леся ЦУРЕНКО: «Более нормально тур будет выглядеть только в следующем году»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.