Леся ЦУРЕНКО: «Более нормально тур будет выглядеть только в следующем году»

Леся Цуренко прокомментировала отмену квалификации на US Open-2020:

«К сожалению, да, отменили. От нас ничего здесь не зависит. Сложно даже это то комментировать. Решение было принято, насколько я понимаю, особо не спрашивая мнения игроков, все зависит от местных властей. И WTA, и ATP, судя по всему, никак не могут повлиять на это.

Я не собираюсь расстраиваться. Уже есть как есть. Ситуация в мире очень сложная и меняется каждую неделю. За время этого карантина мы ко всему привыкли и особой какой-то реакции нет. Будет как будет. Я очень надеюсь поиграть как можно больше в этом сезоне, но вместе с тем я понимаю, что более глобально и более нормально тур будет выглядеть только в следующем году».

Ранее Цуренко заявила, что проведение турниров в Италии сейчас не имеет никакого смысла.