Леся ЦУРЕНКО: «Турниры в Италии сейчас не имеют никакого смысла»

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о проблемах, которые будут испытывать теннисисты при путешествиях на турниры в условиях пандемии коронавируса:

«Сейчас выясняем этот вопрос. По предварительной информации и по нашим предположениям, не совсем все зависит от паспорта, а от того, где ты находился последние два недель. Выход, что нужно выбрать такую ​​страну, которая и нам дает свободный въезд, и считается частью Европы. По таким критериями подходят Черногория и Сербия.

Италия и Чехия суровее всех относятся к нам, потому нужно искать оптимальный вариант. Очень хочется, чтобы все-таки Туры как-то протолкнули этот вопрос и нашли какой-то выход для игроков.

Потому что выходит, что турниры в Италии не имеют никакого смысла: половине игроков будет очень сложно туда добраться. Поэтому, чтобы не попадать ни в какие глупые ситуации, нужно все хорошо продумать. Мы раз этим сейчас и занимаемся».

Ранее Цуренко рассказала о своем календаре после рестарта сезона.