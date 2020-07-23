ФОТО. Надаль впервые вышел в море на новой яхте стоимостью в 5 млн евро

Красиво жить не запретишь

  • 23.07.2020 07:29
  • 1512 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Надаль впервые вышел в море на новой яхте стоимостью в 5 млн евро
© Sunreef Yachts

Испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю доставили 24-метровую яхту, которую он заказал еще в прошлом году за 5 миллионов евро.

Второй номер рейтинга ATP уже совершил круиз по Балеарским островам на новом транспортном средстве, фото и видеоматериалы этого плавания доступны для общего просмотра.

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Источник — SuperYacht Times

(5 голосов)

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Комментарии
    savant
      savant, 23.07.2020 07:36
    0
    А я всегда думал что яхта с парусом...
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    savant
      savant, 23.07.2020 07:36
    0
    А я всегда думал что яхта с парусом...
    Ссылка
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