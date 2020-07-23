ФОТО. Надаль впервые вышел в море на новой яхте стоимостью в 5 млн евро

Испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю доставили 24-метровую яхту, которую он заказал еще в прошлом году за 5 миллионов евро.

Второй номер рейтинга ATP уже совершил круиз по Балеарским островам на новом транспортном средстве, фото и видеоматериалы этого плавания доступны для общего просмотра.