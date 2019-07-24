ФОТО. Вот это игрушка. Надаль купил новую дорогую яхту

-,,Что имеем - не храним, а потерямши - плачем,, ( Русская народная пословица). Много талантл...

--- А що тут дивного? -- Вже й на тій нещасній Україні і то МАРІАНУ ПОЧАЛИ ЛЕГАЛІЗУВАТИ --- Глоб...

03:31 — Saloid

Жопоблок рулит!

03:16 — « УАФ - М а ф і я »

Уррааааа! Значит у Динамо скоро будет новый тренер!

02:44 — digital_summer

Денисов не воспринимается, потому что неприкрыто и цинично топит за Шахтер, Цыганык - потому что ...

02:01 — alefteev77

Цыганык рассказал то, что ему сказали рассказать. Цыганык = Денисов