ФОТО. Вот это игрушка. Надаль купил новую дорогую яхту

Испанский теннисист Рафаэль Надаль купил себе новую персональную яхту, которая обойдется ему в 5 миллионов евро.
Яхта будет изготовлена в 2020 году. Длина транспортного средства составит 24 метра, в ней будет 7 кают с вместимостью до 12 гостей.
Яхта будет изготовлена в 2020 году. Длина транспортного средства составит 24 метра, в ней будет 7 кают с вместимостью до 12 гостей.
Надаль выиграл 82 титула ATP, включая 18 трофеев турниров Большого шлема и 34 титула серии ATP Tour Masters 1000.
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