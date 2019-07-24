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ФОТО. Вот это игрушка. Надаль купил новую дорогую яхту

Обновление водного парка обошлось испанскому теннисистку в 5 миллионов евро

  • 24.07.2019 04:14
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ФОТО. Вот это игрушка. Надаль купил новую дорогую яхту
© Sunreef Yachts
Испанский теннисист Рафаэль Надаль купил себе новую персональную яхту, которая обойдется ему в 5 миллионов евро. 

Яхта будет изготовлена в 2020 году. Длина транспортного средства составит 24 метра, в ней будет 7 кают с вместимостью до 12 гостей. 
 
Надаль выиграл 82 титула ATP, включая 18 трофеев турниров Большого шлема и 34 титула серии ATP Tour Masters 1000. 
 
 
 
 
 
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