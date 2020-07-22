Ястремская рассказала, с какой максимальной скоростью ездила на авто

Это было быстро

  • 22.07.2020 19:59
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Ястремская рассказала, с какой максимальной скоростью ездила на авто
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала о любви к быстрой езде.

«Не буду врать – обожаю скорость. По городу езжу аккуратно, безопасно, но у нас есть такое место в Одессе – 6-й километр (недостроенная дорога, на которой проводят гонки - прим.), куда ты можешь поехать. Там прямая дорога, папа об этом не знает, но уже узнает.

В общем, я там стала на разгон и разогналась до 200 км/час где-то. Это было быстро», – сказала Ястремская.

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Источник — Отдушивдушу

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