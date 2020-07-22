Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Украина не поддерживает спортсменов так, как нужно»

По мнению теннисистки, в Украине много талантливых спортсменов

  • 22.07.2020 14:53
  • 306 просмотров
  • 2 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Украина не поддерживает спортсменов так, как нужно»
© ФТУ. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская считает, что украинские спортсмены получают недостаточно поддержки со стороны государства:

«У нас в Украине много талантливых спортсменов и очень обидно, что любая украинская федерация не поддерживает спортсменов так, как это было бы нужно для спортсмена».

Ранее сообщалось о том, что Ястремская выступит на турнире в Праге.

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Источник — Отдушивдушу

(1 голос)

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Комментарии
    Fan
      Fan, 22.07.2020 15:14
    -2
    Футбол вообще не поддерживает никак причем.
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    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 22.07.2020 15:00
    +2
    Открою тебе секрет, детка, поддержкой страны обделены не только спортсмены. ;)
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    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 22.07.2020 15:00
    +2
    Открою тебе секрет, детка, поддержкой страны обделены не только спортсмены. ;)
    Ссылка
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