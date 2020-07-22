Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Украина не поддерживает спортсменов так, как нужно»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская считает, что украинские спортсмены получают недостаточно поддержки со стороны государства:
«У нас в Украине много талантливых спортсменов и очень обидно, что любая украинская федерация не поддерживает спортсменов так, как это было бы нужно для спортсмена».
Ранее сообщалось о том, что Ястремская выступит на турнире в Праге.
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Источник — Отдушивдушу
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