Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Украина не поддерживает спортсменов так, как нужно»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская считает, что украинские спортсмены получают недостаточно поддержки со стороны государства:

«У нас в Украине много талантливых спортсменов и очень обидно, что любая украинская федерация не поддерживает спортсменов так, как это было бы нужно для спортсмена».

Ранее сообщалось о том, что Ястремская выступит на турнире в Праге.