ВИДЕО. Как хорошо вы знаете Элину Свитолину?

Вас ожидают очень непростые вопросы

  • 22.07.2020 16:55
  • 93 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как хорошо вы знаете Элину Свитолину?
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Спортивный бренд Wilson опубликовал в соцсетях ролик с вопросами о лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной.

Стоит отметить, что викторина наполнена вопросами различной сложности, но правильно ответить на все будет весьма проблематично.

Есть подозрения, что каждый узнает об Элине что-то новое.

ВИДЕО. Второй полуфинал в карьере. Как Свитолина феерила на US Open 2019

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 22.07.2020 17:02
    0
    Да всем пофиг.Спорт есть спорт ,а не какое она мороженое там кушает.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 22.07.2020 17:02
    0
    Да всем пофиг.Спорт есть спорт ,а не какое она мороженое там кушает.
    Ссылка
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