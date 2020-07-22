ВИДЕО. Как хорошо вы знаете Элину Свитолину?

Спортивный бренд Wilson опубликовал в соцсетях ролик с вопросами о лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной.

Стоит отметить, что викторина наполнена вопросами различной сложности, но правильно ответить на все будет весьма проблематично.

Есть подозрения, что каждый узнает об Элине что-то новое.

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