ВИДЕО. Как хорошо вы знаете Элину Свитолину?

Спортивный бренд Wilson опубликовал в соцсетях ролик с вопросами о лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной.
Стоит отметить, что викторина наполнена вопросами различной сложности, но правильно ответить на все будет весьма проблематично.
Есть подозрения, что каждый узнает об Элине что-то новое.
ВИДЕО. Второй полуфинал в карьере. Как Свитолина феерила на US Open 2019
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Источник — Большой теннис Украины
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