ВИДЕО. Второй полуфинал в карьере. Как Свитолина феерила на US Open 2019

Это был один из лучших турниров украинской теннисистки

  • 22.07.2020 02:41
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ВИДЕО. Второй полуфинал в карьере. Как Свитолина феерила на US Open 2019
© YouTube

В сентябре 2019 года украинская теннисистка Элина Свитолина на US Open 2019 достигла своего второго подряд полуфинала Большого шлема, вслед за своим выходом в 1/2 финала Уимблдона несколькими месяцами ранее.

У Свитолины была сложная сетка, и она выполнила задачу, постепенно обыграв Уитни Осуйгве (США), Винус Уильямс (США), Даяну Ястремскую (Украина), Мэдисон Киз (США) и Йоханну Конту (Великобритания). И только в полуфинале уступила Серене Уильямс (США).

Официальный YouTube US Open выложил лучшие видеофрагменты игры Свитолиной на турнире 2019 года.

 
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Источник — YouTube

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