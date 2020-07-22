ВИДЕО. Второй полуфинал в карьере. Как Свитолина феерила на US Open 2019

В сентябре 2019 года украинская теннисистка Элина Свитолина на US Open 2019 достигла своего второго подряд полуфинала Большого шлема, вслед за своим выходом в 1/2 финала Уимблдона несколькими месяцами ранее.

У Свитолины была сложная сетка, и она выполнила задачу, постепенно обыграв Уитни Осуйгве (США), Винус Уильямс (США), Даяну Ястремскую (Украина), Мэдисон Киз (США) и Йоханну Конту (Великобритания). И только в полуфинале уступила Серене Уильямс (США).

Официальный YouTube US Open выложил лучшие видеофрагменты игры Свитолиной на турнире 2019 года.