Элина СВИТОЛИНА: «Готова только выпить вина и пойти на пляж»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Инстаграме призналась, что сейчас ей не очень хочется работать:

«Надеюсь, вы все отдохнули и готовы к понедельнику. А я, если честно, готова только выпить вина и отправиться на пляж».

Ранее Свитолина неудачно выступила на втором мини-турнире в Берлине.