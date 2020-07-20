Элина СВИТОЛИНА: «Готова только выпить вина и пойти на пляж»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Инстаграме призналась, что сейчас ей не очень хочется работать:
«Надеюсь, вы все отдохнули и готовы к понедельнику. А я, если честно, готова только выпить вина и отправиться на пляж».
Ранее Свитолина неудачно выступила на втором мини-турнире в Берлине.
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Источник — Instagram
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