Определились победители второго мини-турнира в Берлине

В Берлине состоялись финалы второго мини-турнира на выставочных соревнованиях под названием «bett1Aces».
В мужском разряде победу ожидаемо одержал австриец Доминик Тим, а в женском – выиграла Анастасия Севастова, которая точно не была фавориткой встречи с Петрой Квитовой.
Берлин 2. Финал
Доминик Тим (Австрия) – Янник Синнер (Италия) – 6:4, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:3, 10-5
Отметим, что Севастова в полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину, которая в итоге заняла четвертое место.
Владимир Клепач, Sport.ua
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