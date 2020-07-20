Определились победители второго мини-турнира в Берлине

Доминик Тим и Анастасия Севастова праздновали победы в финальных матчах

  • 20.07.2020 09:18
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Определились победители второго мини-турнира в Берлине
© Jimmie48 Photography. Анастасия Севастова

В Берлине состоялись финалы второго мини-турнира на выставочных соревнованиях под названием «bett1Aces».

В мужском разряде победу ожидаемо одержал австриец Доминик Тим, а в женском – выиграла Анастасия Севастова, которая точно не была фавориткой встречи с Петрой Квитовой.

Берлин 2. Финал

Доминик Тим (Австрия) – Янник Синнер (Италия) – 6:4, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:3, 10-5

Отметим, что Севастова в полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину, которая в итоге заняла четвертое место.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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