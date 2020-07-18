Тим и Синнер сыграют в финале выставочного турнира в Берлине

Стали известны имена финалистов выставочного турнира «bett1Aces». Один из них – Доминик Тим, который обыграл в двух сетах Томми Хааса (7:6, 6:3). Вторым финалистом стал Янник Синнер. Итальянец обыграл Роберто Баутисту-Агута (7:6, 6:2). Финальный поединок состоится 19 июля.

На этом же турнире в женском разряде выступала Элина Свитолина. Украинка проиграла в полуфинале Анастасии Севастовой – 1:6, 1:6.

Завтра, 19 июля, Свитолина сыграет за 3-е место с Андреа Петкович.