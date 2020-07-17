Анастасия СЕВАСТОВА: «С нетерпением жду матча со Свитолиной на харде»

Латвийская теннисистка – о предстоящей встрече с украинкой

  • 17.07.2020 22:35
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Анастасия СЕВАСТОВА: «С нетерпением жду матча со Свитолиной на харде»
© Jimmie48 Photography. Анастасия Севастова и Элина Свитолина

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (№43 WTA) прокомментировала предстоящий полуфинальный матч второго мини-турнира на выставочных соревнованиях в Берлине против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Напомним, Элина встречалась с Анастасией Севастовой и в полуфинале первого мини-турнира, одержав победу в двух сетах.

«Мы тренировались вместе здесь оба раза. Вчера мы тренировались здесь, и однажды мы тренировались на траве. Теперь мне предстоит играть с ней снова, и я с нетерпением жду этого. Элина сегодня сыграла потрясающую игру, но мне кажется, что мне лучше подходят хардовые корты», - сказала Севастова.

Полуфинальный матч состоится в субботу, 18 июля.

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Источник — WTA

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