Элина СВИТОЛИНА: «Играть в аэропорту – интересный опыт»

Украинка – о победе над Петрой Квитовой

  • 17.07.2020 17:48
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Элина СВИТОЛИНА: «Играть в аэропорту – интересный опыт»
© Jimmie 48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина в финале мини-турнира в Берлине в трех сетах обыграла Петру Квитову.

Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Я не ожидала, что нужно будет заканчивать первый этап на харде (а не на траве), но нужно уметь подстраиваться. Возможно, для меня это было небольшое преимущество. Мне пришлось сегодня хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением.

Впервые я играю в аэропорту. Мы проводим в них много времени на протяжении сезона, но еще никогда не играли. Это интересный опыт, со мной останутся яркие воспоминания. В начале ты чувствуешь разницу, но потом уже включаешься только в игру и думаешь, как сильнее ударить по мячу.

На больших стадионах такой же настрой, когда ты должен действительно сфокусироваться на своих действиях. Если честно, во время финала я не сильно задумывалась о том, что на заднем плане находится самолет. Но во время тренировки я думала, мол, что это за самолет, где его использовали... А уже в финале я должна была убрать все эти мысли из головы».

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Источник — Большой теннис Украины

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