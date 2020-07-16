Элина СВИТОЛИНА: «Непобедима на траве в этом сезоне»

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в финал выставочного турнира в Берлине.
«Непобедима на траве в этом сезоне», — шутливо написала Элина в Instagram.
В финале турнира, который состоится в пятницу, Свитолина встретится с чешской спортсменкой Петрой Квитовой.
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Источник — Instagram
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