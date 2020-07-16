Элина СВИТОЛИНА: «Непобедима на траве в этом сезоне»

Украинская теннисистка успешно выступает на выставочном турнире в Берлине

  • 16.07.2020 14:55
  • 1204 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Непобедима на траве в этом сезоне»
© Instagram. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в финал выставочного турнира в Берлине.

«Непобедима на траве в этом сезоне», — шутливо написала Элина в Instagram.

В финале турнира, который состоится в пятницу, Свитолина встретится с чешской спортсменкой Петрой Квитовой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 16.07.2020 15:31
    0
    Посмотрим
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 16.07.2020 15:31
    0
    Посмотрим
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности