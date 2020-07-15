Джокович готов выступить на US Open при одном условии

Сербский теннисист готов отправиться в Нью-Йорк

  • 15.07.2020 20:42
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Джокович готов выступить на US Open при одном условии
© ATP. Новак Джокович

Испанские СМИ сообщают о том, что первая ракетка мира Новак Джокович готов принять участие в US Open-2020, который пройдет с 31 августа по 13 сентября.

Но только при одном условии: если после возвращения в Европу ему не придется провести две недели на карантине. Джокович не хочет жертвовать грунтовым сезоном и пропускать Мастерсы в Мадриде и Риме.

Серб надеется, что АТР сумеет решить этот вопрос до конца июля.

Ранее сообщалось о том, что Элина Свитолина собирается пропустить US Open.

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Источник — Marca

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