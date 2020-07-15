Петра КВИТОВА: «Будет интересно посмотреть, как Свитолина играет на траве»

Чешская теннисистка – о предстоящем матче с украинкой

  • 15.07.2020 12:10
  • 186 просмотров
  • 0 комментариев
Петра КВИТОВА: «Будет интересно посмотреть, как Свитолина играет на траве»
© Jimmie48 Photography. Петра Квитова

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова поделилась ожиданиями от встречи с украинкой Элиной Свитолиной в финале выставочного турнира в Берлине.

«Трава – определённо моё любимое покрытие, поэтому я очень рада выступать здесь и провести ещё один матч. Это очень хорошо с точки зрения психологии снова играть сеты и матчи.

Я играла против Элины уже много раз, но ни разу на траве, поэтому будет интересно посмотреть, как она действует на этом покрытии. Чтобы обыграть Севастову, ей действительно нужно было играть очень хорошо. Ей нравится низкий отскок мячей, как и мне, так что это наверняка будет отличный матч», – сказала Квитова.

Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности