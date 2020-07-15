Петра КВИТОВА: «Будет интересно посмотреть, как Свитолина играет на траве»

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова поделилась ожиданиями от встречи с украинкой Элиной Свитолиной в финале выставочного турнира в Берлине.

«Трава – определённо моё любимое покрытие, поэтому я очень рада выступать здесь и провести ещё один матч. Это очень хорошо с точки зрения психологии снова играть сеты и матчи.

Я играла против Элины уже много раз, но ни разу на траве, поэтому будет интересно посмотреть, как она действует на этом покрытии. Чтобы обыграть Севастову, ей действительно нужно было играть очень хорошо. Ей нравится низкий отскок мячей, как и мне, так что это наверняка будет отличный матч», – сказала Квитова.

Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция