Элина СВИТОЛИНА: «Понадобилось время, чтобы включиться в борьбу»

Украинская теннисистка – о победе над Анастасией Севастовой

  • 14.07.2020 17:14
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Элина СВИТОЛИНА: «Понадобилось время, чтобы включиться в борьбу»
© Jimmie 48 photography. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолна в полуфинале выставочного турнира в Берлине обыграла Анастасию Севастову 7:6 (2), 6:3.

Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Думаю, сегодня получился хороший матч, было много хороших розыгрышей. Для меня это был первый поединок. Так что, понадобилось немного времени, чтобы включится в борьбу. Севастова отлично борется, она старалась тоже дать отпор.

Что касается полуфинала Квитова - Бертенс, то это будет хороший матч, они обе сильные теннисистки, здорово бьют и подают. Будет интересно посмотреть эту игру. Выиграет сильнейшая.

В финале я постараюсь не думать об условиях (прогнозируют дождь), а сфокусироваться на своей игре. Для обеих теннисисток условия будут одинаковыми. Конечно, постараюсь насладиться выступлением на траве. В этом году у нас нет травяного сезона, так что я рада сыграть на этом покрытии».

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Источник — Большой теннис Украины

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