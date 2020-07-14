Элина СВИТОЛИНА: «Понадобилось время, чтобы включиться в борьбу»

Сегодня Элина Свитолна в полуфинале выставочного турнира в Берлине обыграла Анастасию Севастову 7:6 (2), 6:3.

Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Думаю, сегодня получился хороший матч, было много хороших розыгрышей. Для меня это был первый поединок. Так что, понадобилось немного времени, чтобы включится в борьбу. Севастова отлично борется, она старалась тоже дать отпор.

Что касается полуфинала Квитова - Бертенс, то это будет хороший матч, они обе сильные теннисистки, здорово бьют и подают. Будет интересно посмотреть эту игру. Выиграет сильнейшая.

В финале я постараюсь не думать об условиях (прогнозируют дождь), а сфокусироваться на своей игре. Для обеих теннисисток условия будут одинаковыми. Конечно, постараюсь насладиться выступлением на траве. В этом году у нас нет травяного сезона, так что я рада сыграть на этом покрытии».