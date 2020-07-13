Ровно год назад Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон

Ровно год назад, 13 июля 2019 года, Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона.
В финале украинка в двух сетах обыграла американку Алексу Ноэль (6:4, 6:4).
По этому поводу Снигур опубликовала пост в Instagram.
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Источник — Instagram
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