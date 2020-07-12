ФОТО. Свитолина тренируется на кортах Берлина

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила своим подписчикам, что уже активно готовится к выставочному турнире в Берлине, который стартует в понедельник, 13 июля.

Отметим, что на первом травяном мини-турнире «bett1Aces» в Берлине Элина Свитолина вступит в борьбу с полуфинала.