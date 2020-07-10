Ястремская попыталась оправдать пост, который посчитали расистским

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попыталась оправдаться после публикации неудачного поста о борьбе с расизмом, который пользователи твиттера посчитали не менее расистским.
«Ранее я опубликовала фотографии, которые, как я думала, распространят месседж о равенстве. Очевидно, что этого не произошло и это было неправильно понято.
Меня предупредили о негативном впечатлении, но я не расценивала и все еще не расцениваю его как «блэкфейс». Моим намерением не было изображать карикатуру, но поделиться моими чувствами по поводу сегодняшней ситуации: ко всем нам должны относиться как к равным.
Я очень разочарована, что мой месседж был испорчен: эти фотографии разделили людей, хотя должны были объединить. Вот почему я их удалила.
Я искренне извиняюсь перед людьми, которых я обидела. У меня действительно были только хорошие намерения», – написала Даяна в соцсетях.
Отметим, что в США очень негативное отношение к так называемому «блэкфейсу». Считается плохим тоном и дискриминацией чернокожих с помощью грима затемнять лицо. Это служит напоминанием о рабстве и унижениях, которым ранее подвергались афроамериканцы.
К слову, извинения приняты не были, пользователи твиттера посчитали, что Ястремская так и не осознала того, что сделала.
Источник — Twitter
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