Ястремская попыталась оправдать пост, который посчитали расистским

Украинка влезла в тему, которую лучше не трогать

  • 10.07.2020 10:24
  • 543 просмотра
  • 2 комментария
Ястремская попыталась оправдать пост, который посчитали расистским
© Твиттер Даяны Ястремской

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попыталась оправдаться после публикации неудачного поста о борьбе с расизмом, который пользователи твиттера посчитали не менее расистским.

«Ранее я опубликовала фотографии, которые, как я думала, распространят месседж о равенстве. Очевидно, что этого не произошло и это было неправильно понято.

Меня предупредили о негативном впечатлении, но я не расценивала и все еще не расцениваю его как «блэкфейс». Моим намерением не было изображать карикатуру, но поделиться моими чувствами по поводу сегодняшней ситуации: ко всем нам должны относиться как к равным.

Я очень разочарована, что мой месседж был испорчен: эти фотографии разделили людей, хотя должны были объединить. Вот почему я их удалила.

Я искренне извиняюсь перед людьми, которых я обидела. У меня действительно были только хорошие намерения», – написала Даяна в соцсетях.

Отметим, что в США очень негативное отношение к так называемому «блэкфейсу». Считается плохим тоном и дискриминацией чернокожих с помощью грима затемнять лицо. Это служит напоминанием о рабстве и унижениях, которым ранее подвергались афроамериканцы. 

К слову, извинения приняты не были, пользователи твиттера посчитали, что Ястремская так и не осознала того, что сделала.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.07.2020 10:32
    +3
    Не люблю чёрных и рассизм.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.07.2020 10:29
    +4
    Вот почему спортсменам нужно заниматься только своим делом и не лезть куда их не просят!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.07.2020 10:29
    +4
    Вот почему спортсменам нужно заниматься только своим делом и не лезть куда их не просят!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.07.2020 10:32
    +3
    Не люблю чёрных и рассизм.
    Ссылка
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