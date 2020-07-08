СВИТОЛИНА: «Хотела бы подачу Серены Уильямс и форхенд Штеффи Граф»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свои шансы на победу на турнирах Большого Шлема.

- Уже три сезона вы доходите до последних стадий (четвертьфиналы, полуфиналы) на турнирах Большого Шлема? Чувствуете, что такая стабильность может стать предвестником будущей победы?

- За последние годы мы видим, что у теннисисток были разные пути к победе. Кто-то выигрывал сразу же, как только заявлял о себе в туре. Другие терпеливо набирались опыта, чтобы наконец выиграть мэйджор, например, Симона Халеп и Каролин Возняцки. Разные пути также обусловлены разными стилями игры. Это дает мне надежду и энергию тяжело работать, чтобы однажды я смогла воспользоваться этим шансом. Ключевой момент для меня – это удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель. Это требует много усилий, как психологических, так и физических. Все должно сработать одновременно. И еще нужно добавить немного удачи.

- Если бы вы могли позаимствовать какой-нибудь удар из арсенала любой теннисной чемпионки и привнести его в свою игру, что бы вы выбрали?

- Однозначно, это бы была подача Серены Уильямс. И если у меня была бы возможность выбрать еще один удар, то я бы выбрала его из арсенала Штеффи Граф. Хотя я никогда и не видела её игру вживую, но я бы выбрала её удар - форхенд, её обратный кросс.

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