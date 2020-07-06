ФОТО. Свитолина показала, как справляется с невыносимой жарой

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как справляется с невыносимой жарой.
«Здесь становится так жарко», – подписала фотографию именитая спортсменка.
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Источник — Instagram
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