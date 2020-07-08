В поединке 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Лечче» дома обыграл «Лацио» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лечче» — «Лацио» — 2:1
Голы: Бабакар, 31, Лучионе, 47 — Кайседо, 6
Лучшие моменты матча Лечче - Лацио
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабио Лучионе (Лечче).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Хума Бабакар (Лечче).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
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Источник — YouTube
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