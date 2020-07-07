Сенсация в пользу Ювентуса. Лечче без Шахова обыграл Лацио

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Лечче» на своем поле одержал победу над «Лацио» со счетом 2:1. Украинский полузащитник Евгений Шахов провел матч в запасе.

Мячи в составе хозяев забили нападающий Хума Бабакар и защитник Фабио Лукиони. У гостей отличился форвард Фелипе Кайседо.

Чемпионат Италии, 31-й тур

«Лечче» – «Лацио» – 2:1

Голы: 0:1 – 5 Кайседо, 1:1 – 30 Эль-Бабакар, 2:1 – 47 Лучони.

«Лечче»: Габриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52).

«Лацио»: Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, Кайседо.

Удаление: Габаррон (90).

Отметим, что «Лечче» прервал пятиматчевую серию поражений, а «Лацио» проиграл второй раз подряд.

Благодаря этой победе «Лечче» покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. «Лацио» отстает от лидирующего «Ювентуса» на 7 очков, но туринцы провели на один матч меньше.