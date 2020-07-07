31-й тур
Лечче
2:1
Лацио
07.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Сенсация в пользу Ювентуса. Лечче без Шахова обыграл Лацио

Волевая победа позволила «Лечче» оторваться от зоны вылета

  • 07.07.2020 22:42
  • 637 просмотров
  • 1 комментарий
Сенсация в пользу Ювентуса. Лечче без Шахова обыграл Лацио
© Twitter

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Лечче» на своем поле одержал победу над «Лацио» со счетом 2:1. Украинский полузащитник Евгений Шахов провел матч в запасе.

Мячи в составе хозяев забили нападающий Хума Бабакар и защитник Фабио Лукиони. У гостей отличился форвард Фелипе Кайседо.

Чемпионат Италии, 31-й тур

«Лечче» – «Лацио» – 2:1
Голы: 0:1 – 5 Кайседо, 1:1 – 30 Эль-Бабакар, 2:1 – 47 Лучони.

«Лечче»: Габриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52).
«Лацио»: Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, Кайседо.

Удаление: Габаррон (90).

Отметим, что «Лечче» прервал пятиматчевую серию поражений, а «Лацио» проиграл второй раз подряд.

Благодаря этой победе «Лечче» покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. «Лацио» отстает от лидирующего «Ювентуса» на 7 очков, но туринцы провели на один матч меньше.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    yurybublov
      yurybublov, 08.07.2020 00:05
    0
    СЕКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюх и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ----- https://el32.com/57/
    Ссылка
    yurybublov
      yurybublov, 08.07.2020 00:05
    0
    СЕКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюх и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ----- https://el32.com/57/
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности