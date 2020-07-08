Алексей АНДРОНОВ: «Динамо уже было слабее, чем сейчас»

Известный российский комментатор Алексей Андронов рассказал, помнит ли он «Динамо» более слабым, чем оно выглядит сейчас.
«Я думаю, что было. Была катастрофическая команда при Демьяненко и Сабо, которая побила все антирекорды в Лиге чемпионов. Именно как команда, поскольку по уровню игроков она была сильнее нынешней.
Было «Динамо», которое сползло на четвертое место в чемпионате Украины при Блохине. Тогда Игорь Суркис сказал, что представить себе такое не может. Теперь мы понимаем, что такое действительно возможно.
Как оценивать силу «Динамо»? По матчам с «Шахтером» — не получится. По матчам с «Десной» или «Зарей»? Мы уже говорили, что «Динамо» упало по уровню, но, повторюсь, нужно дождаться итогов сезона и начала следующего», — отметил Андронов.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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