Алексей АНДРОНОВ: «Динамо уже было слабее, чем сейчас»

Специалист поделился воспоминаниями о тяжелых временах для киевской команды

  • 08.07.2020 03:30
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  • 1 комментарий
Алексей АНДРОНОВ: «Динамо уже было слабее, чем сейчас»
© Чемпион. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов рассказал, помнит ли он «Динамо» более слабым, чем оно выглядит сейчас.

«Я думаю, что было. Была катастрофическая команда при Демьяненко и Сабо, которая побила все антирекорды в Лиге чемпионов. Именно как команда, поскольку по уровню игроков она была сильнее нынешней.

Было «Динамо», которое сползло на четвертое место в чемпионате Украины при Блохине. Тогда Игорь Суркис сказал, что представить себе такое не может. Теперь мы понимаем, что такое действительно возможно.

Как оценивать силу «Динамо»? По матчам с «Шахтером» — не получится. По матчам с «Десной» или «Зарей»? Мы уже говорили, что «Динамо» упало по уровню, но, повторюсь, нужно дождаться итогов сезона и начала следующего», — отметил Андронов.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 08.07.2020 04:13
    +1
    Динамо Демяненка і Сабо було жахливе, але те, на що схоже теперішнє Динамо, не йде в жодне порівняння з тими. Щодо Динамо Блохіна, воно теж було далеким від ідеального, але четверте місце зайняло тільки тому, що і Металіст, і Дніпро тоді були дуже круті. Такої імпотенції у всіх лініях, як зараз, у Динамо не було ніколи за часи незалежної України - абсолютний безлад на полі, ніякоі структури гри, жодних «домашніх заготовок», і повна безнадія у очах - люди просто не знають, що їм робити на полі. А підказати немає кому - порожній погляд Михайличенка з кожною грою доводить все більше,що він абсолютною некомпетентний в тренерській роботі. Як і його помічники, доречі..
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 08.07.2020 04:13
    +1
    Динамо Демяненка і Сабо було жахливе, але те, на що схоже теперішнє Динамо, не йде в жодне порівняння з тими. Щодо Динамо Блохіна, воно теж було далеким від ідеального, але четверте місце зайняло тільки тому, що і Металіст, і Дніпро тоді були дуже круті. Такої імпотенції у всіх лініях, як зараз, у Динамо не було ніколи за часи незалежної України - абсолютний безлад на полі, ніякоі структури гри, жодних «домашніх заготовок», і повна безнадія у очах - люди просто не знають, що їм робити на полі. А підказати немає кому - порожній погляд Михайличенка з кожною грою доводить все більше,що він абсолютною некомпетентний в тренерській роботі. Як і його помічники, доречі..
    Ссылка
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