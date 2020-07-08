ФОТО. Ибрагимович назвал своего лучшего друга

38-летний шведский бомбардир «Милана» Златан Ибрагимович назвал своего лучшего друга.
«Мой лучший друг», — написал Златан в Instagram, опубликовав свое фото с мячом.
Ибрагимович помог «Милану» победить «Ювентус» (4:2) в поединке 31-го тура Серии А, реализовав пенальти на 62-й минуте.
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Источник — Instagram
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