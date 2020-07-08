В матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» дома сыграл вничью с «Лестером» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Арсенал» — «Лестер» — 1:1
Голы: Обамеянг, 21 — Варди, 84
Лучшие моменты матча Арсенал - Лестер Сити
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
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Источник — YouTube
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