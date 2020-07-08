34-й тур
Арсенал
1:1
Лестер Сити
07.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Битва голеадоров: Обамеянг против Варди. Арсенал и Лестер разошлись миром

7 июля в Лондоне состоялся центральный матч 34-го тура АПЛ

  • 08.07.2020 00:17
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Битва голеадоров: Обамеянг против Варди. Арсенал и Лестер разошлись миром
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7 июля состоялся центральный матч 34-го тура АПЛ. «Арсенал» и «Лестер» разошлись миром в Лондоне (1:1).

У обеих команд отличились главные голеадоры. Сначала Пьер-Эмерик Обамеянг забил свой 20-й гол в сезоне АПЛ (2-е место среди бомбардиров), а затем Джейми Варди отметился в воротах соперника в 22-й раз (1-е место). 

С 75-й минуты «канониры» играли в меньшинстве, так как красную карточку увидел перед собой Эдвард Нкетиа.

Досрочно чемпионом стал «Ливерпуль» (89 очков), за ним идут: «Манчестер Сити» (66), «Челси» (60), «Лестер» (59), «Манчестер Юнайтед» (55), «Вулверхэмптон» (52), «Арсенал» (50), «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед» (по 48).

АПЛ. 34-й тур.

«Арсенал» – «Лестер» – 1:1

Голы: Обамеянг, 21 – Варди, 84.

«Арсенал»: Мартинес, Давид Луис, Мустафи, Колашинац, Бельерин, Тирни, Джака, Себальос (Торрейра, 80), Ляказетт (Уиллок, 71), Обамеянг (Мэйтланд-Найлс, 90+3), Сака (Нкетиа, 71).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Беннетт (Грэй, 76), Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон (Фукс, 59), Тилеманс, Ндиди (Прат, 82), Варди, Перес, Ихеаначо (Барнс, 59).

Предупреждение: Мустафи, 88.

Удаление: Нкетиа, 75.

Судья: Кавана.

Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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