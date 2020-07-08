ФОТО. Криштиану РОНАЛДУ: «Не тот результат, которого мы хотели»

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал выездной поражение от «Милана» (2:4) в поединке 31-го тура Серии А.
«Это не был результат, которого мы хотели, но выше головы и продолжаем работать!», — написал Роналду в Instagram.
В матче с «Миланом» Роналду отметился забитым голом на 53-й минуте.
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Источник — Instagram
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