34-й тур
Кристал Пэлас
2:3
Челси
07.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Кристал Пэлас — Челси — 2:3. Видео голов и обзор матча

«Синие» добыли непростую выездную победу в 34-м туре АПЛ

  • 08.07.2020 01:45
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Кристал Пэлас — Челси — 2:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Челси

В поединке 34-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Кристал Пэлас» — «Челси» — 2:3
Голы: Заа, 34, Бентеке, 72 — Жиру, 6, Пулишич, 27, Абрахам, 71

Лучшие моменты матча Кристал Пэлас - Челси
72' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас).
71' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Челси).
34' ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
27' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
6' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Челси).
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Источник — YouTube

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