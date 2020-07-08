В поединке 34-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кристал Пэлас» — «Челси» — 2:3
Голы: Заа, 34, Бентеке, 72 — Жиру, 6, Пулишич, 27, Абрахам, 71
Лучшие моменты матча Кристал Пэлас - Челси
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Челси).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Челси).
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Источник — YouTube
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