Два ассиста Виллиана. Челси с трудом одолел Кристал Пэлас в гостях

Сегодня, 7 июля, состоялись два матча 34-го тура АПЛ. «Уотфорд» в домашнем поединке нанес поражение «Норвичу» (2:1).

«Челси» с трудом одолел «Кристал Пэлас» в гостях (3:2). Две голевых передачи на старте матча отдал Виллиан, экс-футболист «Шахтера». Лондонский клуб вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ.

Досрочно чемпионом стал «Ливерпуль» (89 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (66), «Челси» (60), «Лестер» (58), «Манчестер Юнайтед» (55), «Вулверхэмптон» (52), «Арсенал» (49), «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед» (по 48).

АПЛ. 34-й тур.

«Кристал Пэлас» – «Челси» – 2:3

Голы: Заа, 34, Бентеке, 72 – Жиру, 6, Пулишич, 27, Абрахам, 71.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл (Сако, 9), Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Маккарти, 80), Куяте, Миливоевич (Майер, 89), Бентеке, Айю (Таунсенд, 80), Заа.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Лофтус-Чик, 65), Маунт, Гилмор (Жоржинью, 80), Виллиан, Жиру (Абрахам, 65), Пулишич.

Предупреждение: Миливоевич, 35.

Судья: Кут (Англия).

Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

«Уотфорд» – «Норвич» – 2:1

Голы: Доусон, 10, Уэлбек, 55 – Буэндия, 4.

«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Масина, Капуэ (Чалоба, 87), Дукуре, Хьюз (Клеверли, 59), Уэлбек, Дини, Сарр.

«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Маклин, 55), Вранчич, Штиперманн (Ида, 76), Пукки (Дрмич, 83), Буэндия, Эрнандес (Мартин, 84).

Предупреждения: Льюис, 9. Теттей, 11. Хьюз, 23. Буэндия, 90+4.

Судья: Тэйлор.

Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

Турнирная таблица Премьер-лиги