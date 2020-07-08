В поединке 34-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» дома обыграл «Норвич» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Уотфорд» — «Норвич» — 2:1
Голы: Доусон, 10, Уэлбек, 56 — Буэндиа, 4
Лучшие моменты матча Уотфорд - Норвич
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Уотфорд).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Крэйг Доусон (Уотфорд).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Норвич).
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Источник — YouTube
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