Иван ЯРЕМЧУК: «Состав Динамо не такой уж сильный. Шансы — 50 на 50»

Ожиданиями от финального поединка Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» поделился полузащитник «Динамо» 80-х годов Иван Яремчук, который в конце своей игровой карьеры выступал и за полтавский клуб.

- Очень жаль, что финал Кубка Украины пройдет без зрителей. Но что поделать, придется с этим смириться, ведь в стране и в мире пандемия. Не знаю, кому это выгодно, но из-за нее даже перенесли Чемпионат Европы. Естественно, без зрителей – это совсем не та игра и другая самоотдача. Не даром еще Лобановский говорил, что театр невозможен без зрителей. Для кого тогда спектакль, или в нашем случае, футбольный матч?

Тем более, что общественный транспорт пустили, кафе открыли, на пляжах уйма людей – и ничего страшного. К сожалению, не нам решать, мы можем лишь принять все, как есть.

Что касается самой игры в среду, «Ворскла» - молодцы, что вышли в финал Кубка. «Шахтер», который стал чемпионом Украины и, на мой взгляд, находится выше остальных команд по игровым качествам и подбору футболистов, и тот не попал в финал. Так что для полтавчан уже сенсация и большой успех, что они дошли до этой стадии. Когда я играл за эту команду, у нас был хороший состав, мы были третьими в чемпионате Украины и играли в Кубке УЕФА.

Думаю, в предстоящей встрече многое будет зависеть от реализации голевых моментов, которые будут появляться в игре. Сейчас состав «Динамо» не такой уж сильный, поэтому оцениваю шансы команд на победу как 50% на 50%. Молодые ребята будут сражаться и биться до конца. «Динамо» потеряло чемпионство, поэтому постарается выиграть хотя бы один трофей – Кубок. «Ворскла» так же свой шанс постарается не упустить.

- Учитывая, что для полтавчан победа в Кубке – шанс попасть в еврокубки, они всеми силами будут хвататься за эту возможность?

- Конечно. Тем более, что такая возможность бывает не каждый сезон. Естественно, они будут стараться показать все, на что способны. Мастерства, думаю, на поле мы увидим мало. А вот борьбы, самоотдачи наоборот, будет много. Именно этого я и ожидаю.

- На ваш взгляд, команды будут играть осторожно или покажут зрелищный футбол?

- По матчам чемпионата уже все давным-давно друг друга знают и хорошо изучили. Наверняка, каждый тренер перед матчем проведет установку, на которой расскажет, кто является наиболее опасным игроком в составе соперника, кому кого держать, на чем акцентировать внимание. Посмотрят видео предыдущих матчей, все проанализируют, разберут действия на каждой позиции, дадут установку и. т. д. В целом, ничего необычного.

Считаю, все будет зависеть от индивидуального мастерства, которое ребята будут показывать у чужих ворот, и насколько правильно будут принимать решения и распоряжаться мячом в той или иной ситуации. Конечно, необходимо также создавать большое количество голевых моментов, агрессивно и быстро действовать в атаке, не отсиживаться в обороне, быстро переходить из одной фазы в другую и постараться реализовать свои моменты.

- Учитывая, что последние два матча в чемпионате для «Динамо» сложились неудачно, «Ворскла» будет иметь моральное преимущество?

- Нет, не думаю. Об игре нужно забывать, как только она закончилась, как учил Лобановский, и сразу перестраиваться на другую. Не стоит зацикливаться на поражениях – в этом нет смысла, ведь все равно уже ничего не вернешь. Лучше настроиться на следующий поединок и постараться подойти к нему в оптимальной форме, как в физическом, так и в психологическом плане, чтобы принимать рациональные решения. Кто это будет делать лучше, тот и получит преимущество. Можно иметь 100 моментов за игру и не забить, а можно создать один и выиграть 1:0.

- У «Ворсклы» хорошо себя проявил 16-летний вратарь Исенко, выигравший серию пенальти в полуфинальном матче с «Мариуполем». Наставник команды Юрий Максимов сказал, что, если в финале дело дойдет до одиннадцатиметровых ударов, он также выпустит этого голкипера…

- И правильно. Молодой парень, на подъеме, хорошо сыграл, зажегся азартом и стремится развивать свое мастерство. В «Барселоне» же также играет 16-летний парень в основном составе, а чемпионат Испании не сравнить с чемпионатом Украины. Так что это только плюс, когда появляются такие молодые ребята, которые показывают себя с лучшей стороны и стремятся чего-то добиться в футболе. Пусть растут и доказывают.

- На ваш взгляд, дело дойдет до серии пенальти, или результат решится в основное время?

- Все возможно. За 90 минут может произойти масса непредсказуемых событий на поле. Думаю, обе команды будут стараться забить в основное время, а там уже посмотрим, как все сложится.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.