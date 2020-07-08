ФОТО. Перед финалом. Динамо провело тренировку в Харькове на ОСК Металлист

Динамовцы опробовали газон, где 8 июля состоится финальный поединок

  • 08.07.2020 00:48
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ФОТО. Перед финалом. Динамо провело тренировку в Харькове на ОСК Металлист
© ФК Динамо Киев

Вечером накануне финального поединка Кубка Украины 2019/20 киевское «Динамо» провело предматчевую тренировку на ОСК «Металлист».

Игроков, тренерский штаб и персонал команды на стадионе встретили задействованные в проведении матча службы, среди которых – медработники, измерившие у каждого динамовца температуру. Нынче это обязательная часть медпротокола.

Затем динамовцы опробовали газон ОСК «Металлист», где 8 июля состоится финальный поединок за трофей. После карантинной паузы на «Металлисте» еще не проводились матчи команд Премьер-лиги, однако два домашних матча провел харьковский «Металлист-1925», последний из которых – в субботу, 4 июля. К слову, за этот матч поле получило наивысшую оценку – 5.

Во вторник днем «бело-синие» прилетели в Харьков чартерным рейсом из аэропорта «Киев» и заселились в престижный пятизвездочный отель Kharkiv Palace, расположенный в центре города возле знаменитого здания Госпрома – одного из символов Харькова, на самой большой в Европе площади Свободы.

Утром в день матча в расписании команды значится прогулка неподалеку от отеля. Динамовцы планируют выйти на улицу в 11 утра. Напомним, матч «Динамо» – «Ворскла» начнется в 21:30 и состоится без зрителей.

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Источник — ФК Динамо Киев

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